Napoli, CdS: “Navas aspetta Fabian per il Maradona” (Di giovedì 25 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, il Napoli sta davvero stringendo per andare a chiudere il portiere che potrebbe essere davvero la ciliegina. “Navas è rientrato in campo ieri dopo il piccolo problema alla schiena accusato alla vigilia della trasferta di Lilla e lo ha subito annunciato al mondo (social): «Feliz de volver». Felice di tornare: appunto. Il fatto, però, è che i tifosi napoletani hanno letteralmente invaso di commenti il suo profilo invitandolo senza mezzi termini a velocizzare le operazioni di trasferimento: e i due club, il Napoli e il Psg, stanno lavorando proprio per fare tutti felici. Fabian compreso, escluso come da copione anche dall’amichevole con la Juve Stabia e sempre più ai margini. Le storie, parallele ma destinate a intrecciarsi, procedono lentamente ma procedono ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 25 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, ilsta davvero stringendo per andare a chiudere il portiere che potrebbe essere davvero la ciliegina. “è rientrato in campo ieri dopo il piccolo problema alla schiena accusato alla vigilia della trasferta di Lilla e lo ha subito annunciato al mondo (social): «Feliz de volver». Felice di tornare: appunto. Il fatto, però, è che i tifosi napoletani hanno letteralmente invaso di commenti il suo profilo invitandolo senza mezzi termini a velocizzare le operazioni di trasferimento: e i due club, ile il Psg, stanno lavorando proprio per fare tutti felici.compreso, escluso come da copione anche dall’amichevole con la Juve Stabia e sempre più ai margini. Le storie, parallele ma destinate a intrecciarsi, procedono lentamente ma procedono ...

IavaroneToni : PRIME PAGINE - CDS: “Napoli innamorata e arriva Navas”, Tuttosport: “Milik: è Juve!” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli e PSG al lavoro per accontentare tutti: Navas verso l'azzurro, Fabian verso Parigi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli e PSG al lavoro per accontentare tutti: Navas verso l'azzurro, Fabian verso Parigi - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli e PSG al lavoro per accontentare tutti: Navas verso l'azzurro, Fabian verso Parigi - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Alex Meret non vuole rinnovare con il Napoli, da gennaio può cercare nuove squadre -