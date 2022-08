L’Italia dovrà risarcire la società Rockhopper per il blocco allo sfruttamento di un giacimento nell’Adriatico (Di giovedì 25 agosto 2022) L’Italia dovrà risarcire con 190 milioni di euro la società britannica Rockhopper per il mancato sfruttamento di un giacimento petrolifero al largo della Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti (Abruzzo), nel mare Adriatico. Nel 2016 il ministero dello Sviluppo Leggi su ilpost (Di giovedì 25 agosto 2022)con 190 milioni di euro labritannicaper il mancatodi unpetrolifero al largo della Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti (Abruzzo), nel mare Adriatico. Nel 2016 il ministero dello Sviluppo

