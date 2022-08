L’Inter pesca il girone di ferro, Milan che occasione. Juve con Di Maria da ex. Napoli, stadi da brividi (Di giovedì 25 agosto 2022) Poteva andare meglio, ma il bello della Champions League è questo. Malissimo per L’Inter, male per la Juventus e il Napoli, bene per il Milan. L’urna di Istanbul è severa con i nerazzurri costretti a fare i conti con Bayern Monaco e Barcellona nel girone C che coinvolge anche il Viktoria Plzen. Dalla quarta fascia c’è l’unica nota positiva di un sorteggio che mette la strada in salita per gli uomini di Inzaghi. La notizia positiva è che il Bayern Monaco non ha più Lewandowski, quella brutta è che il fuoriclasse polacco è passato al Barcellona. Insomma, Lewa incrocerà lo sguardo di Onana (o Handanovic). Con Xavi i blaugrana stanno trovando una quadra, ma non è ancora la corazzata di un tempo. Sembra esserlo comunque il Bayern che in campionato è partito fortissimo con 9 punti, 15 gol fatti e 1 subito ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Poteva andare meglio, ma il bello della Champions League è questo. Malissimo per, male per lantus e il, bene per il. L’urna di Istanbul è severa con i nerazzurri costretti a fare i conti con Bayern Monaco e Barcellona nelC che coinvolge anche il Viktoria Plzen. Dalla quarta fascia c’è l’unica nota positiva di un sorteggio che mette la strada in salita per gli uomini di Inzaghi. La notizia positiva è che il Bayern Monaco non ha più Lewandowski, quella brutta è che il fuoriclasse polacco è passato al Barcellona. Insomma, Lewa incrocerà lo sguardo di Onana (o Handanovic). Con Xavi i blaugrana stanno trovando una quadra, ma non è ancora la corazzata di un tempo. Sembra esserlo comunque il Bayern che in campionato è partito fortissimo con 9 punti, 15 gol fatti e 1 subito ...

