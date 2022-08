Letizia Paternoster dopo l’incidente agli Europei di Monaco: “Mi è andata bene: mi sono risvegliata, posso muovermi e tornare a gareggiare” (Di giovedì 25 agosto 2022) Letizia Paternoster è tornata a parlare dopo il brutto incidente che l’ha vista protagonista agli Europei di Monaco. La 23enne azzurra, già campionessa mondiale e europa nell’Eliminazione del ciclismo su pista, in Baviera proprio nella prova a lei più gradita è stata vittima di un terribile botto che per qualche minuto aveva fatto temere il peggio. La trentina dopo una quindicina di giri dal via è stata colpita ad alta velocità dall’atleta polacca riportando una commozione celebrale. In ospedale l’azzurra, come aveva raccontato il c.t. Marco Villa, era in stato confusionale ed era convinta di essere alle Olimpiadi. “Un delirio strutturato: sogno l’oro olimpico!” ha raccontato la campionessa del mondo in carica della corsa a Eliminazione a distanza di quasi due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022)è tornata a parlareil brutto incidente che l’ha vista protagonistadi. La 23enne azzurra, già campionessa mondiale e europa nell’Eliminazione del ciclismo su pista, in Baviera proprio nella prova a lei più gradita è stata vittima di un terribile botto che per qualche minuto aveva fatto temere il peggio. La trentinauna quindicina di giri dal via è stata colpita ad alta velocità dall’atleta polacca riportando una commozione celebrale. In ospedale l’azzurra, come aveva raccontato il c.t. Marco Villa, era in stato confusionale ed era convinta di essere alle Olimpiadi. “Un delirio strutturato: sogno l’oro olimpico!” ha raccontato la campionessa del mondo in carica della corsa a Eliminazione a distanza di quasi due ...

