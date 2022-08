Lei infermiera | lui vigile | salvano una coppia che stava affogando nel lago di Como

(Di giovedì 25 agosto 2022) Lei, luiurbano oggi e del fuoco in passato, sono diventati eroi per caso, salvando unadi vicini cheneldi. Il marito ha ripescato il vicino di casa dalle acque, la moglie lo ha rianimato per lunghi minuti, come racconta oggi ‘Il corriere della sera’. I protagonisti del doppio salvataggio sono Maria Pia Mazzara e Massimo Frigerio, coniugi di Inverigo, nel Comasco. Martedi’ sera, a Bellano, sulla sponda lecchese del Lario, dove passano le vacanze, l’, che era al balcone affacciato sulla spiaggia, ha sentito qualcuno gridare. I vicini di casa, 63 anni lui, qualcuno in meno lei,no facendo il bagno al tramonto, quando la donna ha iniziato ad annaspare. L’uomo ha provato ...

Sono diventati eroi per caso, dopo aver salvato una coppia che stava annegando nel lago di Como: lui vigile urbano con un passato da vigile del fuoco, non ci hanno pensato due volte a tuffarsi nel lago per salvare i vicini di casa. Lui si chiama Massimo Frigerio, Maria Pia Mazzara: il primo ha ripescato il vicino dall'acqua, la moglie lo ha rianimato per lunghi minuti. Lei infermiera, lui vigile urbano oggi e del fuoco in passato, sono diventati eroi per caso, salvando una coppia di vicini che stava affogando nel lago di Como. Il marito ha ripescato il vicino di casa dalle acque, la moglie lo ha rianimato.