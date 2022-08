I santi di Giovedì 25 Agosto 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 agosto 2022) San GIUSEPPE CALASANZIO Sacerdote – Memoria FacoltativaPeralta del Sal, Aragona (Spagna), 31 luglio 1558 – Roma, 251648Nato nel 1557 a Peralta de la Sal, in Spagna, Giuseppe diventa sacerdote a ventisei anni. Ricopre importanti mansioni in diverse diocesi spagnole. A Roma, colpito dalla miseria in cui vivevano i ragazzi abbandonati, fonda un nuovo ordine religioso con l’obiettivo di dare un’istruzione ai più poveri e combattere così l’analfabetismo, l’ignoranza e la criminalità. Nascono le «Scuole Pie» e i suoi religiosi vengono chiamati «scolopi». Scrive il santo: «È missione nobilissima e fonte di grandi meriti quella di dedicars…www.ebeati.it/dettaglio/29050 San LUIGI IX Re di Francia – Memoria FacoltativaPoissy, Francia, 25 aprile 1214 – Tunisi, 251270Luigi IX, sovrano di Francia, nacque il 25 ...