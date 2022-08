Giorgetti: su gas se Ue non cambia regole fa gioco della Russia (Di giovedì 25 agosto 2022) "Se l'Europa non capisce che deve cambiare due regole sul price cap e sul disaccoppiare il prezzo dell'energia dal prezzo massimo del gas fa il gioco della Russia. Se queste regole non si possono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) "Se l'Europa non capisce che devere duesul price cap e sul disaccoppiare il prezzo dell'energia dal prezzo massimo del gas fa il. Se questenon si possono ...

