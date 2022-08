Don Matteo, la Rai cambia tutto. Non lo rivedremo più. Cosa è successo (Di giovedì 25 agosto 2022) I telespettatori, anche ultimamente, hanno dimostrato di apprezzare davvero molto questa longeva fiction. Ma dovranno rassegnarsi. In questi mesi caldi, come sappiamo, Rai ha messo in atto la programmazione estiva,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 25 agosto 2022) I telespettatori, anche ultimamente, hanno dimostrato di apprezzare davvero molto questa longeva fiction. Ma dovranno rassegnarsi. In questi mesi caldi, come sappiamo, Rai ha messo in atto la programmazione estiva,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

LivornoPress : Nuovo arrivo in casa Don Bosco; dalla prossima stagione vestirà il rossoblu Matteo Musto - cardella42 : RT @GiancarloDeRisi: Applausi per Matteo, standing ovazione per Giorgia alla sua prima apparizione coi 'ragazzi di don Gius'. Per il Csx ti… - DonBoscoLivorno : Alla Pallacanestro Don Bosco arriva Matteo Musto. - NuovaScintilla : 25/8/22.Nelle foto la visita del gruppo partecipante al camposcuola vocazionale della diocesi di Chioggia al duomo… -