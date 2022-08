Crotone, Davide è stato ridotto in fin di vita a causa di uno scambio di persona (Di giovedì 25 agosto 2022) Alla base dell'aggressione di Davide Ferrerio consumatasi a Crotone, che ha ridotto il 22enne in vacanza nella città in fin di vita, ci sarebbe uno scambio di persona. È quanto hanno accertato le ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 agosto 2022) Alla base dell'aggressione diFerrerio consumatasi a, che hail 22enne in vacanza nella città in fin di, ci sarebbe unodi. È quanto hanno accertato le ...

Gazzettino : Davide Ferrerio in coma per sbaglio: il ragazzo aggredito a Crotone non era il vero obiettivo - infoitinterno : Davide Ferrerio e l’aggressione a Crotone: picchiato e in fin di vita per uno scambio di persona - globalistIT : - News24_it : Davide Ferrerio e l’aggressione a Crotone: picchiato e in fin di vita per uno scambio di persona - Corriere della S… - sogno09 : «Aspetti la mia ragazza?», Davide picchiato e in fin di vita -