FedericoRampini : Choc energetico, fronte anti-nucleare in crisi. I casi di California, Giappone e Germania - zazoomblog : L’altro choc energetico che preoccupa: la “bomba” dell’elettricità - #L’altro #energetico #preoccupa:… - Barbieri1Marco : Adesso c'è una ripresa ma c'è anche lo choc energetico: gli imprenditori devono muoversi con cautela, si comincia d… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Così la siccità aggrava lo choc energetico (e pesa sull’economia) - Corriere : Così la siccità aggrava lo choc energetico (e pesa sull’economia) -

Corriere della Sera

Uno scenario da brivido per gli italiani che, dopo due anni di pandemia tra lockdown e restrizioni, potrebbero ripiombare nell'incubo del coprifuoco a causa del razionamento. Insomma ...Parliamo di un vero rompicapo economico, una minaccia potenzialmente ancora maggiore [...] Continua a leggere The post L'altroche preoccupa: la "bomba" dell'elettricità appeared ... Choc energetico, fronte anti-nucleare in crisi. I casi di California, Giappone e Germania Preoccupa l'aumento dei costi dell'energia con l'impennata dei prezzi del gas (arrivato oggi a 315 euro al Megawattora). La ...Perdita di ben oltre mezzo miliardo nel primo semestre per il gruppo energetico, contro l’utile di 16 milioni dei primi sei mesi del 2021 ...