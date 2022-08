Chi studia Marx trova lavoro (Di giovedì 25 agosto 2022) In Cina tutte le aziende e le istituzioni sono state invitate ad assumere esperti di Marxismo. Che hanno il compito principale di controllare le fedeltà alla linea dettata dal Partito comunista Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 25 agosto 2022) In Cina tutte le aziende e le istituzioni sono state invitate ad assumere esperti diismo. Che hanno il compito principale di controllare le fedeltà alla linea dettata dal Partito comunista Leggi

swimcillo : @CarloCalenda Quindi chi non studia non puo parlare ? - RobertoGiuffre : @marioimprota11 @gparagone @AStramezzi Aggiungo, studia Jung e gli archetipi, e poi inseriscili nelle vignette in m… - R_iccard_o : @CiroAndretti @AlexGabrielli @matteosalvinimi L’idiota sei tu che parli a vanvera e vai dietro le idiozie e la prop… - age_of_VIRGO : @ziaGabryGabry @isabellarauti @FratellidItalia @FDI_Parlamento @GiorgiaMeloni @SecolodItalia1 Il medico può rifiuta… - Jamal30194991 : @SusannaCeccardi La sua ignoranza è nota in Italia e in Europa. Israele è uno stato che occupa illegalmente terre n… -