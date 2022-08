Calciomercato Napoli, un centrocampista può essere ceduto: lo vuole il Lione! (Di giovedì 25 agosto 2022) Questa sessione di Calciomercato ha regalato al Napoli tanti volti nuovi, ma anche molte cessioni. Per quanto riguarda il reparto di centrocampo, Fabian Ruiz è sempre più vicino all’addio e, stando a quanto si apprende nelle ultime ore, anche Eljif Elmas potrebbe lasciare Napoli. FOTO: Getty – Elmas Napoli Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Lione sarebbe interessato ad acquistare il centrocampista macedone. I francesi stanno limando, nelle ultime ore, la cessione di Lucas Paquetà al West Ham e una volta definita la situazione relativa al brasiliano, potrebbero avanzare un’offerta per Elmas. Quest’ultimo, che proprio ieri si era definito entusiasta nell’indossare la fascia da capitano, ha collezionato ben 128 presenze con la maglia azzurra mettendo a referto 8 reti. Nelle prime due ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Questa sessione diha regalato altanti volti nuovi, ma anche molte cessioni. Per quanto riguarda il reparto di centrocampo, Fabian Ruiz è sempre più vicino all’addio e, stando a quanto si apprende nelle ultime ore, anche Eljif Elmas potrebbe lasciare. FOTO: Getty – ElmasSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Lione sarebbe interessato ad acquistare ilmacedone. I francesi stanno limando, nelle ultime ore, la cessione di Lucas Paquetà al West Ham e una volta definita la situazione relativa al brasiliano, potrebbero avanzare un’offerta per Elmas. Quest’ultimo, che proprio ieri si era definito entusiasta nell’indossare la fascia da capitano, ha collezionato ben 128 presenze con la maglia azzurra mettendo a referto 8 reti. Nelle prime due ...

cmdotcom : #Napoli - Keylor #Navas, ci siamo: il #PSG è pronto a liberarlo, chiusura ad un passo [di @giovanniannun] - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, su #Elmas e #Lozano c’è l’interesse di #Everton e #ManchesterUnited - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @sscnapoli è in continuo contatto con il @SpursOfficial e gli agenti di #Ndombele per s… - donalove5_df : RT @mirkotorre24: ??Operazioni #Navas e #FabianRuiz estremamente collegate. Quando si sblocca il costaricano, arriva il via libera per lo sp… - RiccardoGerman6 : @manuciao1984 Tutti esperti di calciomercato, poi il napoli prende Krava coso, la che manco la madre lo conosceva e guarda la -