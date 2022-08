Borse, l’Europa rallenta e aspetta Jackson Hole. Gas tocca i 317 euro (Di giovedì 25 agosto 2022) Attesa per le indicazioni di Powell sui rialzi dei tassi e per le minute della Bce. Il Pil tedesco del secondo trimestre migliora e torna ai livelli pre-pandemia, pessimismo dall'indice Ifo. L'euro oscilla sulla parità con il dollaro Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 25 agosto 2022) Attesa per le indicazioni di Powell sui rialzi dei tassi e per le minute della Bce. Il Pil tedesco del secondo trimestre migliora e torna ai livelli pre-pandemia, pessimismo dall'indice Ifo. L'oscilla sulla parità con il dollaro

pl1952 : Borse, l’Europa rallenta e aspetta Jackson Hole. Gas tocca i 317 euro @sole24ore - sole24ore : ?? C'è attesa per le indicazioni di #Powell sui rialzi dei tassi: - fisco24_info : Borse, l'Europa parte bene e guarda a Jackson Hole. Gas oltre i 300 euro: Attesa per le indicazioni di Powell sui r… - GreGreen219 : @streetloveitaly @mbrphotog @annapaolasanna Vero ma al giorno d'oggi l'europa ha raddoppiato le borse. Partirò con… - marcoranieri72 : RT @EnnioRemondino: Record per il gas a 276,7 euro. le Borse europee scontano i timori per l'effetto che la crisi energetica avrà sull'econ… -