Ascolti TV | Mercoledì 24 Agosto 2022. L'ultima di Superquark 12.5%, Fratelli Caputo 12.7%. Bene Le Iene in replica (7.9%)

Piero Angela Nella serata di ieri, Mercoledì 24 Agosto 2022, su Rai1 L'ultima puntata di Superquark, con Piero Angela, ha interessato 1.612.000 spettatori pari al 12.5%. Su Canale 5 Fratelli Caputo ha raccolto davanti al video 1.704.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.192.000 spettatori pari all'8.2% di share. A seguire Professor T segna .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Le Iene presentano Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi in replica ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Ribelli ha raccolto davanti al video 789.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 La Corsa al Voto ...

