(Di giovedì 25 agosto 2022) Come vi abbiamo riportato oggi,non parteciperà ad All Out per problemi fisici e ha problemi con una parte significativa delle persone che parteciperanno, secondo quanto riferito da Fightful. Fightful può confermare quanto riportato da Voices of Wrestling, secondo cui Britt Baker enon si sopportano, e questo da ben più di un anno. Tuttavia, le due hanno cercato di rimanere professionali e di lavorare insieme, e da quanto è stato riferito, sono ancora aperte a farlo per il semplice gusto di fare il proprio lavoro. Tuttavia, anche Jamie Hayter ha avuto dei diverbi condopo averle rotto il naso in un inrecente. Gran parte delle critiche rivolte asono state relative al suo lavoro troppo “stiff” sul ring. Il termine ...

Zona_Wrestling : AEW: Thunder Rosa contro tutte, vero l'odio verso di lei nel backstage ma c'è chi la difende… - IsolaWrestling : THUNDER ROSA CEDE IL TITOLO FEMMINILE AEW - TSOWrestling : Ecco cosa sarebbe successo a #AEWAllOut se Thunder Rosa non si fosse infortunata! #TSOW // #TSOS // #AEW - Zona_Wrestling : AEW: I rapporti tra Thunder Rosa e Britt Baker sarebbero tesissimi - Tuttowrestling : Thunder Rosa infortunata, cambia la card di All Out #AEW #AEWAllOut #AEWDynamite #ThunderRosa… -

Ora i fan del wrestling possono dare uno sguardo alle star dicome Kenny Omega,Rosa, Hangman Page, Chris Jericho, Abadon, Yuka Sakazaki e Hikaru Shida. Il motore del gioco e i modelli ...Women's Championship :Rosa batte Toni Storm L'unico match femminile della serata ha visto scontrarsi la campionessa in carica,Storm, e la sfidante Toni Storm. A vincere è stata ...Come vi abbiamo riportato oggi, Thunder Rosa non parteciperà ad All Out per problemi fisici e ha problemi con una parte significativa delle persone che parteciperanno, secondo quanto riferito da Fight ...The AEW Women's World Champion will not be competing at All Out, and new reports shine light on both her injury and her backstage relationship with other stars.