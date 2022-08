SuperQuark, stasera l’ultima puntata con Piero Angela su Rai 1: di cosa parla e i retroscena svelati dal produttore (Di mercoledì 24 agosto 2022) A pochi giorni dalla morte di Piero Angela, andrà in onda stasera l’ultima puntata registrata dal divulgatore. L’appuntamento è fissato per stasera, 24 agosto, giorno in cui sarà possibile vedere quindi anche la puntata di chiusura dell’ultimo ciclo di SuperQuark condotto da Piero Angela. Il documentario andrà regolarmente in onda alle 21.20, su RaiUno, segnando la definitiva chiusura di un lungo e piacevole capitolo della televisione italiana. l’ultima puntata di SuperQuark Piero Angela si è spento il 13 agosto 2022 all’età di 93 anni, ma fino all’ultimo momento è rimasto animato dall’entusiasmo nei confronti della vita e pur ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 agosto 2022) A pochi giorni dalla morte di, andrà in ondaregistrata dal divulgatore. L’appuntamento è fissato per, 24 agosto, giorno in cui sarà possibile vedere quindi anche ladi chiusura dell’ultimo ciclo dicondotto da. Il documentario andrà regolarmente in onda alle 21.20, su RaiUno, segnando la definitiva chiusura di un lungo e piacevole capitolo della televisione italiana.disi è spento il 13 agosto 2022 all’età di 93 anni, ma fino all’ultimo momento è rimasto animato dall’entusiasmo nei confronti della vita e pur ...

fanpage : L'ultima puntata della stagione e forse l'ultima puntata in assoluto di Superquark andrà in onda stasera. L'appunta… - TeleVisionaro : L'ultima puntata di #Superquark il lascito finale del grande #PieroAngela in onda stasera 24/8 alle 21.20 su #Rai1 - chiaramondi : RT @Baccotvnews: Stasera l'ultima imperdibile puntata di #Superquark con #PieroAngela?? Si chiude un ciclo della storia della #Rai. Uno de… - giulio_galli : RT @Baccotvnews: Stasera l'ultima imperdibile puntata di #Superquark con #PieroAngela?? Si chiude un ciclo della storia della #Rai. Uno de… - Piergiulio58 : Superquark, stasera su Rai1 l’ultima puntata di Piero Angela. -