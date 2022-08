Strage di delfini spiaggiati in Francia: cosa sta succedendo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una mattanza quella scoperta dall’associazione no profit “Sea Shepherd France” nel corso di un servizio di pattugliamento lungo la costa francese della Bretagna. Si è trattato di macabri rinvenimenti al termine di sei giorni di perlustrazioni lungo 11 chilometri di costa che hanno portato al rinvenimento di carcasse di animali. La lista degli animali morti E l’associazione ha stilato una lista di esemplari trovati morti che addolora. Un numero di animali che fa rabbrividire: dieci delfini, undici gabbiani, sessantasette sule, quattro cormorani, otto uccelli non ancora identificati, una rondine e una stella pulcino. Ritrovamenti in merito ai quali la “Sea Shepherd France” dichiara: “Tutto ciò che muore in mare muore lontano dagli occhi e dalla coscienza: ecco un campione della carneficina invisibile che causa il nostro crescente appetito di pesce”. Leggi anche: Prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una mattanza quella scoperta dall’associazione no profit “Sea Shepherd France” nel corso di un servizio di pattugliamento lungo la costa francese della Bretagna. Si è trattato di macabri rinvenimenti al termine di sei giorni di perlustrazioni lungo 11 chilometri di costa che hanno portato al rinvenimento di carcasse di animali. La lista degli animali morti E l’associazione ha stilato una lista di esemplari trovati morti che addolora. Un numero di animali che fa rabbrividire: dieci, undici gabbiani, sessantasette sule, quattro cormorani, otto uccelli non ancora identificati, una rondine e una stella pulcino. Ritrovamenti in merito ai quali la “Sea Shepherd France” dichiara: “Tutto ciò che muore in mare muore lontano dagli occhi e dalla coscienza: ecco un campione della carneficina invisibile che causa il nostro crescente appetito di pesce”. Leggi anche: Prima ...

