Scoperta nel Napoletano una piantagione di canapa indiana (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, all’interno di un canale di scolo delle acque piovane in località Madonna della Libera, a Castellammare (Napoli) hanno individuato 48 piante di canapa indiana in piena maturazione dell’altezza compresa tra 3 e 3,5 metri del peso complessivo di circa 50 kg che sono state sradicate e distrutte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, all’interno di un canale di scolo delle acque piovane in località Madonna della Libera, a Castellammare (Napoli) hanno individuato 48 piante diin piena maturazione dell’altezza compresa tra 3 e 3,5 metri del peso complessivo di circa 50 kg che sono state sradicate e distrutte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : Eni annuncia una importante scoperta di gas con il pozzo Cronos-1, nel Blocco 6, a circa 160 chilometri al largo di… - Agenzia_Ansa : Individuata nel cervello la centralina d'allarme che accende la paura. La scoperta apre a nuove terapie per stress… - shmtpwk : non ho capito perché olivia continua a parlare solo delle scene di sesso nel film quando dal trailer tutta l'attenz… - IKaratosun : RT @Agenzia_Ansa: ESCLUSIVA ANSA | Nuova straordinaria scoperta a Pompei. Trovato un armadio rimasto chiuso per duemila anni con il suo cor… - Muranosparepart : Animali in vetro di Murano Venezia durante l'epoca pre romana era una delle città dell'alto adriatico maggiormente… -