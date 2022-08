Richemont che vende Yoox a Farfetch segna il ritorno del negozio fisico sul digitale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Che Richemont sarebbe via via uscito da Ynap-Yoox Net-à-Porter era un processo non solo atteso, ma anche iniziato da circa un anno. Che l’avrebbe fatto perdendoci qualche miliardo di dollari, come ha dimostrato poche ore fa cedendo il 47,5 per cento delle quote al concorrente nell’e-commerce Farfetch e un altro 3,2 per cento a Symphony Global, il veicolo del magnate immobiliare degli Emirati Mohamed Alabbar, dimostra quanto al tycoon del lusso Johann Rupert scottassero in mano quelle azioni. Ne aveva acquisito il controllo da Federico Marchetti nel 2018 con un’operazione che fece del simpatico imprenditore ravennate, ora attivissimo con un progetto di blockchain sulla sostenibilità sviluppato con il principe di Galles, Charles Windsor, uno degli uomini più abbienti del sistema moda. Erano gli anni della clamorosa espansione ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chesarebbe via via uscito da Ynap-Net-à-Porter era un processo non solo atteso, ma anche iniziato da circa un anno. Che l’avrebbe fatto perdendoci qualche miliardo di dollari, come ha dimostrato poche ore fa cedendo il 47,5 per cento delle quote al concorrente nell’e-commercee un altro 3,2 per cento a Symphony Global, il veicolo del magnate immobiliare degli Emirati Mohamed Alabbar, dimostra quanto al tycoon del lusso Johann Rupert scottassero in mano quelle azioni. Ne aveva acquisito il controllo da Federico Marchetti nel 2018 con un’operazione che fece del simpatico imprenditore ravennate, ora attivissimo con un progetto di blockchain sulla sostenibilità sviluppato con il principe di Galles, Charles Windsor, uno degli uomini più abbienti del sistema moda. Erano gli anni della clamorosa espansione ...

