RAI2: SING SING SING NON VA IN ONDA, AL SUO POSTO TORNA STASERA TUTTO È POSSIBILE (Di mercoledì 24 agosto 2022) Stefano De Martino sta per TORNAre in tv. Dopo essere stato giudice ad Amici, il noto conduttore TORNA su RAI2 con i suoi programmi. SING SING SING sarebbe stata una delle novità di RAI2, che sarebbe dovuto andare in ONDA in autunno in prima serata con la conduzione di Stefano De Martino. Notizia di questi giorni di Tv Sorrisi e Canzoni, la trasmissione non andrà più in ONDA nell’autunno della secONDA Rete. Il programma prevede che due squadre di personaggi noti, si sfidino in giochi musicali. Il programma sarebbe dovuto partire il 26 settembre, ma non sarà così. Vedremo comunque Stefano De Martino, non con la novità ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 24 agosto 2022) Stefano De Martino sta perre in tv. Dopo essere stato giudice ad Amici, il noto conduttoresucon i suoi programmi.sarebbe stata una delle novità di, che sarebbe dovuto andare inin autunno in prima serata con la conduzione di Stefano De Martino. Notizia di questi giorni di Tv Sorrisi e Canzoni, la trasmissione non andrà più innell’autunno della secRete. Il programma prevede che due squadre di personaggi noti, si sfidino in giochi musicali. Il programma sarebbe dovuto partire il 26 settembre, ma non sarà così. Vedremo comunque Stefano De Martino, non con la novità ...

Nic_dls00 : Stefano De Martino sta per tornare in tv. Dopo essere stato giudice ad Amici, il noto conduttore torna su Rai2 con… - zazoomblog : RAI2: SING SING SING NON VA IN ONDA AL SUO POSTO TORNA STASERA TUTTO È POSSIBILE - #RAI2: #POSTO #TORNA #STASERA… - bubinoblog : RAI2: SING SING SING NON VA IN ONDA, AL SUO POSTO TORNA STASERA TUTTO È POSSIBILE - LiberoMagazine_ : #StefanoDeMartino avrebbe dovuto debuttare a settembre su #Rai2 con un nuovo programma, ma i vertici Rai hanno deci… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Salta Sing Sing Sing di De Martino. Al suo posto Stasera Tutto è Possibile. La nuova Rai2 già scricchiola https://t.co… -