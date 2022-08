Queste non sono le proteste degli agricoltori nei Paesi Bassi del 2022 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 19 agosto 2022 è stato pubblicato su Facebook un video della durata di 53 secondi in cui si vedono alcuni manifestanti usare dei trattori per spruzzare detriti di paglia sulla polizia in assetto antisommossa e, successivamente, delle persone incendiare delle balle di fieno. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «OLANDA: GLI agricoltori SPRUZZANO FIENO SULLA POLIZIA I poliziotti globalisti non sono ancora riusciti a piegare i contadini olandesi, che ormai da più di un mese bloccano la nazione contro leggi pseudo-ambientali che li obbligano ad abbattere più della metà del loro bestiame e raccolto». Il riferimento è alle proteste cominciate all’inizio del mese di luglio 2022 e ancora in corso nei Paesi Bassi dove gli ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 19 agostoè stato pubblicato su Facebook un video della durata di 53 secondi in cui si vedono alcuni manifestanti usare dei trattori per spruzzare detriti di paglia sulla polizia in assetto antisommossa e, successivamente, delle persone incendiare delle balle di fieno. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «OLANDA: GLISPRUZZANO FIENO SULLA POLIZIA I poliziotti globalisti nonancora riusciti a piegare i contadini olandesi, che ormai da più di un mese bloccano la nazione contro leggi pseudo-ambientali che li obbligano ad abbattere più della metà del loro bestiame e raccolto». Il riferimento è allecominciate all’inizio del mese di luglioe ancora in corso neidove gli ...

