Navas-Napoli, ci siamo! Spunta la data delle visite mediche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Keylor Navas è sempre più vicino al Napoli. Si stanno limando gli ultimi dettagli con il Psg, nel frattempo già fissate le visite mediche e il popolo partenopeo è in festa. Keylor Navas, Psg Blitz in corso a Parigi per chiudere. Keylor Navas, portiere classe '86 ex Real Madrid e vincitore di tre Champions League, sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il costaricano si libererà a zero dai parigini e firmerà da svincolato con il club di De Laurentiis. Secondo Manuel Parlato di Sportitalia, visite mediche già fissate a Villa Stuart per la giornata di sabato ma potrebbero essere anticipate al venerdì. L'ormai ex Psg farà il titolare nell'undici di Spalletti, mentre Meret sarà suo vice e titolare di coppa. Terzo slot ...

AlfredoPedulla : #Navas, voglia di #Napoli: aspetta il via libera e intanto chiede a #Donnarumma informazioni sulla città - calciomercatoit : ?? - sportmediaset : Napoli a Parigi, sprint finale per Navas e Fabian Ruiz #SportMediaset #Mercato #Napoli #Psg #Navas #Ruiz - LucianoQuaranta : RT @GianmarcoGio: ?? Il #Napoli prenota le visite mediche a Villa Stuart il giorno prima per il giorno dopo, come accaduto anche per gli acq… - infoitsport : Navas al Napoli, ci siamo: visite previste nel week-end -