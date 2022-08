Napoli in missione a Parigi per Kaylor Navas, Fabian Ruiz... (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Napoli vola in missione a Parigi per il portiere costaricano Keylor Navas. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilvola inper il portiere costaricano Keylor. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo...

sportli26181512 : Napoli in missione a Parigi per Kaylor Navas, Fabian Ruiz...: Il Napoli vola in missione a Parigi per il portiere c… - NapoliceI : Napoli missione a Parigi per Navas: il retroscena di Corriere dello Sport - infoitsport : Napoli missione a Parigi per Navas: il retroscena di Corriere dello Sport - napolipiucom : Napoli missione a Parigi per Navas: il retroscena di Corriere dello Sport #calciomercatonapoli #FabianRuiz #napoli… - DiegoPalumbo6 : @AlfredoPedulla Ultima missione re Alfredo navas a Napoli ?? -