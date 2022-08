La correttezza in politica un valore da reinventare

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 23 agosto all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Presente in America già ai primi del Novecento, il movimento del “mente corretto” venne “scoperto” in Italia alla fine degli anni Settanta. Buoni i propositi: bandire dal lessico politico, anche nei momenti di più duro scontro, espressioni irrispettose e ingiuriose, allusioni sessiste e incivilmente discriminatorie, malevoli riferimenti alla struttura fisica delle persone (caduta di pochi giorni fa in vista del 25 settembre: Marta Fascina, simil moglie di Berlusconi, dà del “nano” al ministro Brunetta il quale, peraltro con molta disinvoltura, reagisce osservando che i nani camminano sempre sulle spalle dei giganti…). Di fronte a una montante e scorretta contrapposizione, Emma Bonino (la rivista Usa Newsweck la pone fra le 150 ...

