Il Milan stringe per Onana, Chelsea su Leao (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono giorni frenetici questi in casa rossonera per chiudere gli ultimi colpi di mercato. A centrocampo, il Milan stringe per Jean Onana del Bordeaux, mentre in difesa resta calda la pista che porta a Tanganga. Intanto, dall’Inghilterra giunge voce di una offerta del Chelsea per Leao, ma difficilmente il portoghese lascerà Milano. IL Milan stringe PER Onana: COSA MANCA PER CHIUDERE L’AFFARE? Tra i rossoneri si respira un certo ottimismo per chiudere con il centrocampista camerunense, classe 2000, del Bordeaux, con il quale i rapporti sono ottimi come dimostra il trasferimento di Adli alla corte di Pioli. La dirigenza dei campioni d’Italia proprio in queste ore ha in programma un incontro con i francesi per dare l’accelerazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono giorni frenetici questi in casa rossonera per chiudere gli ultimi colpi di mercato. A centrocampo, ilper Jeandel Bordeaux, mentre in difesa resta calda la pista che porta a Tanganga. Intanto, dall’Inghilterra giunge voce di una offerta delper, ma difficilmente il portoghese lascerào. ILPER: COSA MANCA PER CHIUDERE L’AFFARE? Tra i rossoneri si respira un certo ottimismo per chiudere con il centrocampista camerunense, classe 2000, del Bordeaux, con il quale i rapporti sono ottimi come dimostra il trasferimento di Adli alla corte di Pioli. La dirigenza dei campioni d’Italia proprio in queste ore ha in programma un incontro con i francesi per dare l’accelerazione ...

nervoso2010 : Degli altri parlano delle trattative a cose fatte, del Milan si sa delle trattative prima che incominciano e quindi… - infoitsport : Milan, si stringe per Jean Onana, mediano del Bordeaux - sportli26181512 : Milan, si stringe per Jean Onana, mediano del Bordeaux: c'è fiducia: Stretta del Milan per dare a Pioli un nuovo ce… - MilanPress_it : Passi in avanti per #Onana del @girondins #MilanPress - CorradoMor : Proprio ora Di Marzio dice che il Milan stringe su Jean Onana del Bordeaux (Ligue 2). -