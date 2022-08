GF Vip 2022 rinviato ad ottobre? Problemi per Signorini e concorrenti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le elezioni politiche del 25 settembre prossimo stanno creando non pochi Problemi ai programmi televisivi. Molti di questi riprenderanno domani, lunedì 25 agosto, mentre altri dovranno fare i conti con delle alternative che appaiono piuttosto deboli. GF Vip 2022 dovrebbe iniziare lunedì 19 settembre, ma dopo qualche giorno i concorrenti dovranno temporaneamente abbandonare la Casa di Cinecittà per recarsi alle urne. Si tratterebbe di una falsa partenza e ci sarebbe l'addio anche alla diretta h24 in onda su Mediaset Extra. Certo, per votare non c'è alcun obbligo e i concorrenti del GF Vip potrebbero scegliere di astenersi dal voto, ma si verrebbe a creare un vero e proprio corto circuito. GF Vip rimandato per colpa delle elezioni e della quarantena obbligatoria? Il momento dell'ingresso dei prossimi ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le elezioni politiche del 25 settembre prossimo stanno creando non pochiai programmi televisivi. Molti di questi riprenderanno domani, lunedì 25 agosto, mentre altri dovranno fare i conti con delle alternative che appaiono piuttosto deboli. GF Vipdovrebbe iniziare lunedì 19 settembre, ma dopo qualche giorno idovranno temporaneamente abbandonare la Casa di Cinecittà per recarsi alle urne. Si tratterebbe di una falsa partenza e ci sarebbe l'addio anche alla diretta h24 in onda su Mediaset Extra. Certo, per votare non c'è alcun obbligo e idel GF Vip potrebbero scegliere di astenersi dal voto, ma si verrebbe a creare un vero e proprio corto circuito. GF Vip rimandato per colpa delle elezioni e della quarantena obbligatoria? Il momento dell'ingresso dei prossimi ...

