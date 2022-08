GdS – Juve, bloccata la cessione di Rovella: accordo per il prestito, il Monza aspetta | Primapagina (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 07:32:39 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Ultimi dieci giorni di mercato, con altre tre gare da giocare in campionato. Tre partite in cui la Juventus cambierà, 180 minuti che daranno maggiori indicazioni a Massimiliano Allegri e alla dirigenza sulle prossime mosse da fare entro la chiusura delle trattative, fissata per il primo settembre. Un innesto in attacco e uno a centrocampo, se possibile, con qualche giocatore che dovrà partire perché non più centrale nel progetto bianconero o per continuare la sua crescita altrove. Monza IN ATTESA – Uno di questi è Nicolò Rovella, arrivato a Torino dopo 18 mesi di prestito al Genoa. Il classe 2001 può andare in prestito, il Monza si è fatto avanti in maniera concreta ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 07:32:39 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Ultimi dieci giorni di mercato, con altre tre gare da giocare in campionato. Tre partite in cui lantus cambierà, 180 minuti che daranno maggiori indicazioni a Massimiliano Allegri e alla dirigenza sulle prossime mosse da fare entro la chiusura delle trattative, fissata per il primo settembre. Un innesto in attacco e uno a centrocampo, se possibile, con qualche giocatore che dovrà partire perché non più centrale nel progetto bianconero o per continuare la sua crescita altrove.IN ATTESA – Uno di questi è Nicolò, arrivato a Torino dopo 18 mesi dial Genoa. Il classe 2001 può andare in, ilsi è fatto avanti in maniera concreta ...

