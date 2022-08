Foggia e il dilemma centrocampo | affondare il colpo o virare sulle alternative

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una rosa da ricostruire almeno in parte per dare una virata decisa a un inizio di stagione deludente. Il Benevento pensa al futuro ma deve darsi una mossa perché il tempo stringe e le opzioni latitano. Alla squadra di Caserta, che pare sempre più orientato a ‘convertirsi’ al 3-5-2 dopo la prestazione difensiva contro il Genoa, mancano diverse pedine per allinearsi a un credo tattico che fino a sabato non era stato mai neppure preso in considerazione. Gli occhi sono puntati su difesa,e attacco, ma è in particolar modo su un nuovo profilo per la mediana che Pasqualesi sta concentrando in queste ore. Il nome caldo è quello di Krzystof Kubica, mediano polacco classe 2000 del Gornik Zabrze che vanta già 60 presenze in prima squadra e tre gettoni con l’under 21. Il suo contratto è in scadenza il 30 ...