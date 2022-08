Elezioni 2022, scontro Calenda-Salvini sulla scuola (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – scontro a distanza Calenda-Salvini sulla scuola a Metropolis, per tramite del conduttore Gerardo Greco. Il leader di Azione risponde ad un video del segretario leghista, in cui Salvini critica la proposta di Calenda di far frequentare a tutti i ragazzi il liceo, o almeno un biennio. “Ma questo è un intrattenitore, non è un politico, io non ho detto questo”, risponde Calenda. “Ho detto – spiega – che molti dei ragazzi che frequentano gli istituti tecnici, ed è un dato scientifico, hanno un problema di preparazione gigantesco. E che quindi non è giusto che solo i figli della borghesia possano frequentare il liceo, ma che invece tutti, almeno per i primi due anni, hanno diritto ad avere una preparazione alla cultura. Quindi è l’opposto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) –a distanzaa Metropolis, per tramite del conduttore Gerardo Greco. Il leader di Azione risponde ad un video del segretario leghista, in cuicritica la proposta didi far frequentare a tutti i ragazzi il liceo, o almeno un biennio. “Ma questo è un intrattenitore, non è un politico, io non ho detto questo”, risponde. “Ho detto – spiega – che molti dei ragazzi che frequentano gli istituti tecnici, ed è un dato scientifico, hanno un problema di preparazione gigantesco. E che quindi non è giusto che solo i figli della borghesia possano frequentare il liceo, ma che invece tutti, almeno per i primi due anni, hanno diritto ad avere una preparazione alla cultura. Quindi è l’opposto di ...

