Davide Ferrerio è stato pestato a Crotone per uno scambio di persona

Da due settimane lotta tra la vita e la morte, in coma farmacologico dopo le gravi e profonde ferite figlie di un pestaggio. Davide Ferrerio è stato trasferito nella sua Bologna per proseguire le cure, mentre proseguono le indagini su quanto accaduto a Crotone lo scorso 11 agosto. Perché il giovane è stato picchiato selvaggiamente. Per quale motivo? Un assurdo scambio di persona. Perché il 20enne è stato colpito ripetutamente al corpo e al volto dal suo aggressore senza essere a conoscenza di una situazione ingarbugliata che si era venuta a creare attorno a una ragazza 17enne amica dell'uomo che l'ha pestato.

