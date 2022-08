Croazia | 48enne colpita da un fulmine in spiaggia | energia scaricata attraverso la collana

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Vieneda unin, ma i medici la salvano. Una donna britannica di 48 anni è statada unmentre scappava da un temporale su unacroata ed è stata “riportata in vita” dopo che il suo cuore si era fermato. È il Daily Mail ad aver scovato la news. Il tabloid inglese sostiene che ilabbia colpito la signora nelladi Kasjuni, a Spalato, in, e le abbia scaricato addosso un’ondata enorme dilache indossava. La signora è stata salvata dalle rapide manovre di un medico che stava assistendo a un incidente in bicicletta accaduto a pochi metri di distanza durante un triathlon. Ora la donna inglese ...

Blitz quotidiano

: un fulmine la folgora sulla spiaggia davanti alla figlia La signora,e di cui al momento è ignota al momento l'identità, è ricoverata in condizioni gravissime in terapia intensiva. Le ...È Page Six a lanciare l'indiscrezione: l'ex Spice Girls- ribattezzata Ice Girl - e l'... E subito dopo la coppia non è andata in vacanza con i Beckham inma in Francia con i genitori di ... Croazia: un fulmine la folgora sulla spiaggia davanti alla figlia, signora inglese di 48 anni Croazia: un fulmine la folgora sulla spiaggia davanti alla figlia. Una signora inglese lotta fra la vita e la morte dopo essere stata colpita da un fulmine in spiaggia. Cercava di ripararsi insieme al ...