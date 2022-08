"Anche io ho diritto a...". Sanna Marin, in lacrime dopo i video rubati | Guarda (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Sono umana e Anche io ho diritto a divertirmi": Sanna Marin è tornata a parlare dei video e delle foto rubate dei suoi party privati. Immagini in cui la si vede ballare e scatenarsi in compagnia di amici. La vicenda sta facendo discutere in Finlandia e non solo: da una parte c'è chi la difende, spiegando che quelli erano momenti di vita privata, e chi invece sostiene che un premier dovrebbe sempre comportarsi in maniera decorosa. L'ultima polemica è sorta per una foto di due donne in Senza veli che si baciano ad una festa nella residenza ufficiale di Kesaranta, a luglio. Visibilmente scossa e più volte sul punto di piangere, la 36enne ha rivelato che l'ultima settimana è stata "piuttosto difficile" da affrontare. Poi, durante la conferenza stampa del suo partito socialdemocratico, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Sono umana eio hoa divertirmi":è tornata a parlare deie delle foto rubate dei suoi party privati. Immagini in cui la si vede ballare e scatenarsi in compagnia di amici. La vicenda sta facendo discutere in Finlandia e non solo: da una parte c'è chi la difende, spiegando che quelli erano momenti di vita privata, e chi invece sostiene che un premier dovrebbe sempre comportarsi in maniera decorosa. L'ultima polemica è sorta per una foto di due donne in Senza veli che si baciano ad una festa nella residenza ufficiale di Kesaranta, a luglio. Visibilmente scossa e più volte sul punto di piangere, la 36enne ha rivelato che l'ultima settimana è stata "piuttosto difficile" da affrontare. Poi, durante la conferenza stampa del suo partito socialdemocratico, ha ...

