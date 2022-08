Xiaomi “Back to School 2022”: più spendi meno spendi con le offerte dedicate al rientro a scuola (Di martedì 23 agosto 2022) Saranno valide fino al 4 settembre 2022 e vi consentiranno di risparmiare un bel po’ di soldini sui migliori prodotti tecnologici: le offerte “Back to School 2022” di Xiaomi sono qui! Ecco i migliori prodotti in sconto. Xiaomi: gli sconti per il rientro a scuola – 23822 www.computermagazine.itLo store Mi.com lancia ufficialmente le sue offerte dedicate al rientro a scuola. “Back to School” è la nuova serie di sconti del colosso cinese, disponibili dal 22 agosto al 4 settembre sul suo store online. Il periodo è proprio quello delle offerte dedicate al rientro tra i banchi, con tagli di ... Leggi su computermagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Saranno valide fino al 4 settembree vi consentiranno di risparmiare un bel po’ di soldini sui migliori prodotti tecnologici: leto” disono qui! Ecco i migliori prodotti in sconto.: gli sconti per il– 23822 www.computermagazine.itLo store Mi.com lancia ufficialmente le sueal. “to” è la nuova serie di sconti del colosso cinese, disponibili dal 22 agosto al 4 settembre sul suo store online. Il periodo è proprio quello dellealtra i banchi, con tagli di ...

David_c05 : Xiaomi Back to School 2022: una valanga di offerte su smartphone (praticamente regalati), TV, router, aspirapolvere… - hwupgrade : Sono partite le offerte dell'evento #BacktoSchool 2022 di @xiaomiItalia ??????? - ItaliaStartUp_ : Xiaomi Back to School 2022: una valanga di offerte su smartphone (praticamente regalati), TV, router, aspirapolvere… - infoitscienza : Offerte Xiaomi 'Back To School 2022': più spendete e più risparmiate con gli sconti extra - gigibeltrame : Xiaomi Back to School 2022: una valanga di offerte su smartphone (praticamente regalati), TV, router, aspirapolvere… -