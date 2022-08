VIDEO Vuelta a España 2022, highlights e sintesi quarta tappa: vola Primoz Roglic (Di martedì 23 agosto 2022) vola Primoz Roglic alla Vuelta a España 2022. Si torna sulla penisola iberica e subito lo sloveno detta la sua legge: in quel di Laguardia dominio per l’uomo della Jumbo-Visma che coglie anche il simbolo del primato. volata ristretta quella odierna che ha visto l’ennesima piazza d’onore per Mads Pedersen, mentre terzo ha chiuso l’iberico Enric Mas. Andiamo a rivivere la corsa con gli highlights. highlights quarta tappa Vuelta A ESPANA 2022 Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022)alla. Si torna sulla penisola iberica e subito lo sloveno detta la sua legge: in quel di Laguardia dominio per l’uomo della Jumbo-Visma che coglie anche il simbolo del primato.ta ristretta quella odierna che ha visto l’ennesima piazza d’onore per Mads Pedersen, mentre terzo ha chiuso l’iberico Enric Mas. Andiamo a rivivere la corsa con gliA ESPANAFoto: Lapresse

Eurosport_IT : Come vince facile Primoz #Roglic su questi arrivi... impressionante! ??????????? Lo Sloveno trionfa davanti a Pedersen… - infoitsport : DIRETTA VUELTA 2022/ Video streaming tv: gruppo compatto verso Puerto de Herrera - FloresMarisol64 : RT @Giancky26: (1/2) Agricoltori e camionisti olandesi lungo il percorso da La Vuelta ai Paesi Bassi oggi per protestare in massa contro le… - Ruben6Rodrigues : RT @BikeBlz: Primoz Roglic sempre se diverte na Vuelta. #BikeBlznaVuelta #LaVuelta22 - BikeBlz : Primoz Roglic sempre se diverte na Vuelta. #BikeBlznaVuelta #LaVuelta22 -