Ultime Notizie Roma del 23-08-2022 ore 08 | 10

(Di martedì 23 agosto 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti non supportano il bando generale dei visti per i cittadini russi lo ha affermato un portavoce del dipartimento di Stato non vogliamo chiudere le vie di rifugio sicurezze visti i denti Russo ed altri che sono vulnerabile alle violazioni dei diritti umani ha spiegato siamo anche stati chiari sull’importanza di tracciare una linea di demarcazione tra le azioni del governo Russo e le sue politiche in Ucraina il popolo Russo ha aggiunta prosegue la corsa del gatto al mercato di Amsterdam che continua a macinare record su record ora ha cambiato 283 euro al mega l’attore i contratti futures settembre Balsamo oltre il 15 e 5% secondo gli analisti è la conseguenza del nuovo stop al flusso sul gasdotto Nord stream annunciato dalla compagnia russa gabbro in Sicilia c’è ...