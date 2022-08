Salento, rissa per un posto in spiaggia: bagnante colpito alla testa con un ombrellone. È il terzo episodio di violenza in una settimana (Di martedì 23 agosto 2022) È finita in rissa l’occupazione oltremisura da parte di alcuni bagnanti di un tratto di spiaggia libera. La lite si è consumata a Torre dell’Orso, in Salento, in un tratto di arenile particolarmente affollato e compreso tra due lidi. Proprio lì una comitiva di turisti, non curandosi della sovrabbondanza di bagnanti, ha posizionato ombrelloni, sedie e asciugamani in uno spazio di spiaggia molto ampio, togliendo il posto ad altri vacanzieri. Da qui è nato un diverbio tra un gruppo di campani e uno di salentini. La lite è degenerata fino a quando un uomo, originario di Taurisano (Lecce), è stato colpito alla testa con l’asta dell’ombrellone e trasportato in ospedale con il 118. Al momento i carabinieri stanno indagando sulle posizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) È finita inl’occupazione oltremisura da parte di alcuni bagnanti di un tratto dilibera. La lite si è consumata a Torre dell’Orso, in, in un tratto di arenile particolarmente affollato e compreso tra due lidi. Proprio lì una comitiva di turisti, non curandosi della sovrabbondanza di bagnanti, ha posizionato ombrelloni, sedie e asciugamani in uno spazio dimolto ampio, togliendo ilad altri vacanzieri. Da qui è nato un diverbio tra un gruppo di campani e uno di salentini. La lite è degenerata fino a quando un uomo, originario di Taurisano (Lecce), è statocon l’asta dell’e trasportato in ospedale con il 118. Al momento i carabinieri stanno indagando sulle posizioni ...

