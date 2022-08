Oro: prezzo in lieve aumento a 1.750 euro (Di martedì 23 agosto 2022) prezzo dell'oro in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.750,60 euro l'oncia con un aumento dello 0,13%. . 23 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022)dell'oro inquesta mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.750,60l'oncia con undello 0,13%. . 23 ...

miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 15,70 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - fisco24_info : Oro: prezzo in lieve aumento a 1.750 euro: +0,13% - aureaoperatore1 : Il prezzo dell'oro sta tentando di superare i 1.740,00 dollari su stime contrastanti per i dati dell'indice PMI deg… - newscomunicati : #annunci #news - OroVendiCompra : L'investimento in oro aumenta mentre i prezzi crollano Gli investimenti aumentano come a metà del 2020 dopo il fort… -