Kevin Durant resta a Brooklyn. Il GM: 'L'obiettivo è costruire una squadra da titolo' (Di martedì 23 agosto 2022) Con un passo indietro inatteso, Kevin Durant ha deciso di ritirare la sua richiesta di essere scambiato per rimanere ai Brooklyn Nets. L'annuncio arriva direttamente dalla franchigia, attraverso una ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 agosto 2022) Con un passo indietro inatteso,ha deciso di ritirare la sua richiesta di essere scambiato per rimanere aiNets. L'annuncio arriva direttamente dalla franchigia, attraverso una ...

Gazzetta_NBA : Kevin Durant resta a Brooklyn. Il GM: 'L'obiettivo è costruire una squadra da titolo” - jason05_ : Kevin Durant e Kyrie Irving sono dei figli di puttana. Ma sono i nostri figli di puttana. I tifosi Nets, quelli… - patry71 : @simonesandri Kevin Durant ha 33 anni e non fa una stagione intera dall'era di Neanderthal. Dareste via mezza squad… - patry71 : @Nets247I @simonesandri Kevin Durant e' del 1989..ha 33 anni..Io dare giocatori futuribili per uno di 33 anni,ci penserei molto bene. - Eurosport_IT : Kevin Durant ha deciso: resta ai Brooklyn Nets! ?????? #EurosportBASKET | #NBA | #Nets | #Durant -