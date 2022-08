Jennifer Lopez sposa Ben Affleck con una coda romantica e un raccolto principesco (Di martedì 23 agosto 2022) Instagram@tombachik Jennifer Lopez e Ben Affleck sono convolati a nozze (di nuovo). Dopo la preview a Las Vegas, i Bennifer hanno scelto di dire sì una seconda volta, in una tenuta privata in Georgia. Davanti a famiglia e amici, perciò, i due hanno scelto di “fare le cose in grande” e dedicarsi una cerimonia in piena regola. A partire dai capelli di Jennifer Lopez, incarnazione del sogno romantico di qualsiasi sposa. Dopo giorni di attesa, sui social sono finalmente comparsi alcuni dei look sfoggiati da JLo sull’altare. Indubbiamente, lo stile è molto diverso rispetto a quello del primo matrimonio a Las Vegas. Se per l’occasione la cantante e attrice aveva scelto un look glow e un semplice semiraccolto, il suo secondo matrimonio rappresenta un vero e proprio ... Leggi su amica (Di martedì 23 agosto 2022) Instagram@tombachike Bensono convolati a nozze (di nuovo). Dopo la preview a Las Vegas, i Bennifer hanno scelto di dire sì una seconda volta, in una tenuta privata in Georgia. Davanti a famiglia e amici, perciò, i due hanno scelto di “fare le cose in grande” e dedicarsi una cerimonia in piena regola. A partire dai capelli di, incarnazione del sogno romantico di qualsiasi. Dopo giorni di attesa, sui social sono finalmente comparsi alcuni dei look sfoggiati da JLo sull’altare. Indubbiamente, lo stile è molto diverso rispetto a quello del primo matrimonio a Las Vegas. Se per l’occasione la cantante e attrice aveva scelto un look glow e un semplice semi, il suo secondo matrimonio rappresenta un vero e proprio ...

