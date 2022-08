Il primo amore di Carlo Calenda è stata Giuliana De Sio (Di martedì 23 agosto 2022) Un gustoso aneddoto emerge dal passato di Carlo Calenda, oggi leader di Azione: la sua giovanile infatuazione per Giuliana De Sio, sul set dello sceneggiato “Cuore” Aveva 10 anni Carlo Calenda, oggi leader di Azione quando debuttò come attore: il nonno, Luigi Comencini, lo volle sul set della miniserie Rai “Cuore” ed è qui che lui incontrò il suo primo amore: Giuliana De Sio. “Gli diedi due bacetti sulle guance, che non si aspettava. Divenne tutto rosso: si era innamorato di me!”, ha scherzosamente raccontato l’attrice in una intervista al Corriere della Sera, in cui ripercorre i momenti salienti della sua vita privata, “Del suo turbamento non mi accorsi subito, ma molti anni dopo quando lui stesso raccontò l’aneddoto in tv”. Durante ... Leggi su zon (Di martedì 23 agosto 2022) Un gustoso aneddoto emerge dal passato di, oggi leader di Azione: la sua giovanile infatuazione perDe Sio, sul set dello sceneggiato “Cuore” Aveva 10 anni, oggi leader di Azione quando debuttò come attore: il nonno, Luigi Comencini, lo volle sul set della miniserie Rai “Cuore” ed è qui che lui incontrò il suoDe Sio. “Gli diedi due bacetti sulle guance, che non si aspettava. Divenne tutto rosso: si era innamorato di me!”, ha scherzosamente raccontato l’attrice in una intervista al Corriere della Sera, in cui ripercorre i momenti salienti della sua vita privata, “Del suo turbamento non mi accorsi subito, ma molti anni dopo quando lui stesso raccontò l’aneddoto in tv”. Durante ...

