I russi accusano un'agente speciale ucraina per l'attentato a Mosca Invasione, domani sei mesi (Di martedì 23 agosto 2022) I russi accusano una 43enne agente speciale ucraina per l'uccisione, a Mosca, di Darya Dugina figlia dell'ideologo di Putin. Kiev nega ogni accusa. domani saranno sei mesi dall'inizio dell'Invasione russa dell'ucraina. domani festa nazionale ucraina, giorno dell'indipendenza. Continuano i bombardamenti degli invasori.

