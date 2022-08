Hit Parade: Lazza batte ogni record, Fedez primo in classifica (Di martedì 23 agosto 2022) Si è conclusa un’altra settimana, ma la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti continua a restare abbastanza invariata, senza notevoli cambiamenti. Ancora Lazza, per la 13esima settimana consecutiva detiene il podio tra i dischi più venduti, battendo ogni record. Anche la settimana di Ferragosto non ha avuto grandi stravolgimenti nella classifica settimanale dettata da Fimi/Gfk. Al primo posto c’è ancora Lazza, che questa volta ha battuto ogni record. Sirio, infatti, ha raggiunto il secondo Disco di Platino e resta per la 13esima settimana consecutiva in vetta tra gli album più venduti. Si tratta del disco rimasto per più tempo in cima alla Top10 negli ultimi 10 anni, entrando di diritto nella storia della ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 agosto 2022) Si è conclusa un’altra settimana, ma laFimi/Gfk degli album più venduti continua a restare abbastanza invariata, senza notevoli cambiamenti. Ancora, per la 13esima settimana consecutiva detiene il podio tra i dischi più venduti,ndo. Anche la settimana di Ferragosto non ha avuto grandi stravolgimenti nellasettimanale dettata da Fimi/Gfk. Alposto c’è ancora, che questa volta ha battuto. Sirio, infatti, ha raggiunto il secondo Disco di Platino e resta per la 13esima settimana consecutiva in vetta tra gli album più venduti. Si tratta del disco rimasto per più tempo in cima alla Top10 negli ultimi 10 anni, entrando di diritto nella storia della ...

