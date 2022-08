**Elezioni: Conte su video stupro, 'cara Giorgia così proprio no, sei donna e madre' (2)** (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) - "Tu immagina se un politico intervenisse a diffondere quel gesto di grande violenza, anche soltanto l'audio, di quella tua madre, sorella o figlia. Dobbiamo astenerci da questi comportamenti, tutelare la dignità delle persone. Tu ti candidi ad essere presidente del Consiglio dei ministri, cosa farai un domani? - va avanti Conte rivolto a Meloni - Promuoverai la proiezione di video simili per cercare di fare la lotta contro l'immigrazione o per caso ti impegnerai a tutelare un valore fondamentale di civiltà, la tutela della dignità di ogni persona?". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) - "Tu immagina se un politico intervenisse a diffondere quel gesto di grande violenza, anche soltanto l'audio, di quella tua, sorella o figlia. Dobbiamo astenerci da questi comportamenti, tutelare la dignità delle persone. Tu ti candidi ad essere presidente del Consiglio dei ministri, cosa farai un domani? - va avantirivolto a Meloni - Promuoverai la proiezione disimili per cercare di fare la lotta contro l'immigrazione o per caso ti impegnerai a tutelare un valore fondamentale di civiltà, la tutela della dignità di ogni persona?".

