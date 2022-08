Cappato | «La nostra lista è stata respinta ovunque per firme digitali» E si appella a Draghi | «Basta un decreto per renderle valide»

Leggi su open.online

(Di martedì 23 agosto 2022) Per la prima volta nella storia in Italia le 36 milanecessarie per correre alle elezioni del 25 settembre sono state consegnate in formato digitale, in una chiavetta usb. A farlo èlaDemocrazia e referendum con, guidata da Marco, politico e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Le, tuttavia, sono state rigettate in tutte le Corti d’Appello dove erano state depositate. Lo ha annunciatostesso, che ha aggiunto anche di non essere disposto ad arrendersi: «Il diniego di oggi non ci farà desistere, nelle prossime 48 ore predisporremo i ricorsi urgenti affinché si adegui lo strumento digitale alle farraginose, quanto poco sicure o trasparenti, modalità di raccolta...