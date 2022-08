Ballando con le stelle, “Enrico Montesano e Luisella Costamagna nel cast”? Quando dovrebbe cominciare il programma (Di martedì 23 agosto 2022) Nei giorni scorsi non era trapelato quasi nulla sull’inizio della trasmissione. Nelle scorse ore invece il sito specializzato TvBlog ha diffuso delle anticipazioni circa i suoi futuri concorrenti. Enrico Montesano nel cast di Ballando con le stelle? Lo scoop di TvBlog “Enrico Montesano sarebbe vicinissimo al clamoroso ritorno in Rai. L’attore, secondo quanto risulta a TvBlog, sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle”. A dare la notizia è TvBlog, sito specializzato in televisione e spettacolo. Stando alle fonti del sito, Montesano sarebbe il prossimo concorrente della trasmissione di Milly Carlucci in onda a partire da giorno 8 ottobre 2022. La trasmissione quest’anno dovrà scontare ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 agosto 2022) Nei giorni scorsi non era trapelato quasi nulla sull’inizio della trasmissione. Nelle scorse ore invece il sito specializzato TvBlog ha diffuso delle anticipazioni circa i suoi futuri concorrenti.neldicon le? Lo scoop di TvBlog “sarebbe vicinissimo al clamoroso ritorno in Rai. L’attore, secondo quanto risulta a TvBlog, sarà tra i concorrenti della nuova edizione dicon le”. A dare la notizia è TvBlog, sito specializzato in televisione e spettacolo. Stando alle fonti del sito,sarebbe il prossimo concorrente della trasmissione di Milly Carlucci in onda a partire da giorno 8 ottobre 2022. La trasmissione quest’anno dovrà scontare ...

Agenzia_Ansa : Mafia: migliaia di giovani sfidano il boss Messina Denaro ballando nel Parco di Selinunte con l'evento Musica & Leg… - Psycopatus : @andreadelogu Sempre bellissima ???? E perfetta per Ballando con le stelle - juzellusu : Fregacazzi della Meloni, non capisco chi autorizzi la giudicia di Ballando con le Stars a sputazzare su chi la pens… - Novella_2000 : Ballando con le stelle, per la prima volta sulla pista una coppia di due uomini gay - ParliamoDiNews : Ballando con le Stelle, clamorosa scelta di Milly Carlucci: chiama un suo ex storico #ballando #stelle #clamorosa… -