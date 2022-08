Aka7even, la verità sul nodulo alla gola: “Ecco cosa sono costretto a fare” (Di martedì 23 agosto 2022) Aka7even ha parlato della sua salute e ha fatto preoccupare sia i suoi followers che i suoi cari. Atteso per il proseguimento del suo tour in giro per le piazze italiane, il cantante è stato costretto ad interrompere tutto a causa di un problema di salute. A rivelarlo è stato egli stesso nel corso di un intervento su Instagram, nel quale ha spiegato quale sarà il percorso da seguire in questi casi. Non ci sarebbe il rischio di operazione ma la situazione va monitorata ancora. Aka7even: la notizia shock Era nel bel mezzo del suo tour estivo, quando Aka7even ha avvertito un problema piuttosto serio alla gola. A raccontarlo è lui su Instagram, dove spiega di essersi ritrovato senza voce: “Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 23 agosto 2022)ha parlato della sua salute e ha fatto preoccupare sia i suoi followers che i suoi cari. Atteso per il proseguimento del suo tour in giro per le piazze italiane, il cantante è statoad interrompere tutto a causa di un problema di salute. A rivelarlo è stato egli stesso nel corso di un intervento su Instagram, nel quale ha spiegato quale sarà il percorso da seguire in questi casi. Non ci sarebbe il rischio di operazione ma la situazione va monitorata ancora.: la notizia shock Era nel bel mezzo del suo tour estivo, quandoha avvertito un problema piuttosto serio. A raccontarlo è lui su Instagram, dove spiega di essersi ritrovato senza voce: “Dopo il live di Santa Marinellarimasto completamente afono, in più in seguito ...

