Sheamus | “Sconfiggerò Gunther a Clash at the Castle | e farò la storia”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 agosto 2022) Nella scorsa puntata di Smackdown,ha vinto il fatal five-way match per determinare il primo sfidante per l’Intercontinental Championship, sconfiggendo Happy Corbin, Sami Zayn, Ricochet e Madcap Moss. L’Irlandese sfiderà quindiat thein un match titolato, che potrebbe essere storico per, in caso di vittoria: quello Intercontinentale, infatti, è l’unico titolo del main roster che ancora non ha conquistato. Il primo Ultimate Grand Slam Champion Parlando durante The SmackDown Lowdown, il Celtic Warrior ha giurato di diventare il primo “Ultimate Grand Slam Champion”. “È l’unico titolo che non ho vinto, giusto? È questo che dirai, vero? Perché non è un segreto, giusto? L’ho gridato dai tetti, negli ultimi due anni. Nella mia carriera in WWE, l’unico ...