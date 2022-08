"Sapete chi candida?": Salvini asfalta con una frase il Pd, Letta in imbarazzo (Di lunedì 22 agosto 2022) Matteo Salvini ora asfalta il Pd. Il leader della Lega intervenendo ai microfoni di Rtl ha messo nel mirino il Pd e soprattutto le scelte sui candidati. I dem hanno dovuto fare i conti con una serie di figuracce nelle ultime settimane che hanno stravolto i piani per le candidature. Di fatto tra malumori, scandali e ritiri, gli ultimi sette giorni per Enrico Letta sono stati un vero e proprio calvario. Scene imbarazzanti (ad esempio quella di Ruberti a Roma) hanno minato e parecchio la credibilità del partito democratico. L'ultimo pasticcio è di ieri con il rifiuto della candidatura a Novara di Laura Castelli, l'ex 5s che ha fatto infuriare mezzo Pd. Matteo Salvini nel suo intervento radiofonico ha coluto sottolineare le differenze tra le liste ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Matteoorail Pd. Il leader della Lega intervenendo ai microfoni di Rtl ha messo nel mirino il Pd e soprattutto le scelte suiti. I dem hanno dovuto fare i conti con una serie di figuracce nelle ultime settimane che hanno stravolto i piani per leture. Di fatto tra malumori, scandali e ritiri, gli ultimi sette giorni per Enricosono stati un vero e proprio calvario. Scene imbarazzanti (ad esempio quella di Ruberti a Roma) hanno minato e parecchio la credibilità del partito democratico. L'ultimo pasticcio è di ieri con il rifiuto dellatura a Novara di Laura Castelli, l'ex 5s che ha fatto infuriare mezzo Pd. Matteonel suo intervento radiofonico ha coluto sottolineare le differenze tra le liste ...

Inter : I tre tedeschi ???? Sapete dirci chi di loro ha segnato il primo ? con la maglia dell'Inter in una sfida di Coppa I… - pisto_gol : Chi ha spinto per i diritti del calcio a @DAZN_IT aveva un progetto per indebolire ulteriormente la @SerieA ? Chi… - VittorioSgarbi : #sgarbeide Voi sapete di chi è la colpa. @stampasgarbi @ilgiornale - brongosalvatore : RT @squopellediluna: Ma lo sapete sì chi usava lo sport per combattere 'devianze' e avere un popolo in perfetta forma 'ariana'? Sport e mo… - francescacuore6 : RT @fabiettoilgobbo: Cari operai,cari lavoratori, entusiasti di votare la destra :lo sapete vero che la flat tax e la pace fiscale la pagh… -