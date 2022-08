Roma-Cremonese, fischi dell’Olimpico per Felix Afena Gyan alla lettura delle formazioni (Di lunedì 22 agosto 2022) Ci sono da registrare dei fischi, e nemmeno pochi, all’indirizzo di Felix Afena Gyan nel momento della lettura delle formazioni da parte dello speaker allo stadio Olimpico prima di Roma-Cremonese. Secondo alcune fonti, infatti, nonostante la smentita di Mourinho e della società, un intervento “troppo cattivo” dell’attaccante giallorosso avrebbe provocato il grave infortunio in allenamento a Wijnaldum. alcuni tifosi, a ogni modo, hanno deciso comunque di mettere nel mirino il giovanissimo centravanti, oggi regolarmente in panchina. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Ci sono da registrare dei, e nemmeno pochi, all’indirizzo dinel momento dellada parte dello speaker allo stadio Olimpico prima di. Secondo alcune fonti, infatti, nonostante la smentita di Mourinho e della società, un intervento “troppo cattivo” dell’attaccante giallorosso avrebbe provocato il grave infortunio in allenamento a Wijnaldum. alcuni tifosi, a ogni modo, hanno deciso comunque di mettere nel mirino il giovanissimo centravanti, oggi regolarmente in panchina. SportFace.

Glongari : La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. - OfficialASRoma : Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. ?? All'Olimpico con noi per #RomaCremonese… - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | Le parole di #TiagoPinto sull’infortunio di #Wijnaldum e sul mercato giallorosso - BuonAndrew : RT @OfficialASRoma: Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. ?? All'Olimpico con noi per #RomaCremonese ci s… - PagineRomaniste : 14' - #Ibanez sporca il tiro di #Okereke #Roma-#Cremonese 0-0 #ASRoma #RomaCremonese #SerieA -