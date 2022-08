Neanche davanti a uno stupro si ferma la propaganda di Giorgia Meloni (Di lunedì 22 agosto 2022) La leader di Fratelli d'Italia rilancia il video di una violenza carnale a Piacenza. Tra i giornali che l'hanno pubblicato e la campagna elettorale del partito che lo sfrutta, non c'è più limite all'abuso del dolore altrui Leggi su wired (Di lunedì 22 agosto 2022) La leader di Fratelli d'Italia rilancia il video di una violenza carnale a Piacenza. Tra i giornali che l'hanno pubblicato e la campagna elettorale del partito che lo sfrutta, non c'è più limite all'abuso del dolore altrui

ItaliaStartUp_ : Neanche davanti a uno stupro si ferma la propaganda di Giorgia Meloni - mayabug2 : @Agogobbo @alessiaing1 @ladyonorato Ti lascio perdere perché sei un po' poveretto e neanche sai cosa rispondere. Po… - DavideFm1899 : Errore un paio di balle,malafede pura. Vogliamo raccontare che un uomo posizionato davanti a un monitor 'non ha vis… - FarYessa : @CalmaeCose @Enchanted_24 Non ci sarà realtà che tenga davanti alle giustificazioni dei Jerù. Non esiste la rassegn… - woopanbauletto : in America si, però noi europex poverx scemx che non ti potevi neanche fermare 1 secondo in più davanti ad un membr… -